Piet Raijmakers pakt met Van Schijndel’s Amberlina zege in 1,40m

Piet Raijmakers jr wist gisteravond in Gent de 1,40m-hoofdrubriek te winnen op Van Schijndel's Amberlina (v. Tangelo van de Zuuthoeve). In de tweede fase bleef Raijmakers de Belg Gilles Thomas en de KWPN'er Futricia Van Beek (v. Diarado) nipt voor. Als derde eindigde Angela Thompson op Fremont VDL (v. Bacardi VDL).

In de grote rubriek met 79 deelnemers bleven 37 ruiters foutloos en mochten door naar de tweede fase. Hierin was Piet Raijmakers de snelste met Van Schijndel’s Amberlina. Hij was de enige die onder de 31 seconden dook en in 30,88 seconden won.

Gilles Thomas zat er vlak achter op Futricia Van Beek en klokte 31,14 seconden. Op een tiende volgde de Britse amazone Angela Thompson op de Bacardi VDL-zoon Fremont VDL. Nog drie Nederlanders reden zich in de top tien. Zesde werd Annette Wolf op de achtjarige Hatzidee PR (v. Spartacus TN) in 32,54 seconden. Aniek Diks en Siebe Kramer hadden bijna dezelfde tijd. Diks kwam met Fiarabo (v. Diarado) op de negende plaats in 33,61 seconden. Kramer klokte 33,65 seconden op de Mr.Blue-dochter Evermeta en werd tiende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl