Piet Raijmakers wil iets betekenen voor ‘niet de kinderen van’

Piet Raijmakers Sr. wil op eigen initiatief een talentenplan starten voor kinderen die de springsport niet met de paplepel ingegoten hebben gekregen. "Heel vaak zie je 'de kinderen van' goed presteren in de sport, maar er zijn heel veel talenten waarvan de ouders niks met paarden hebben en voor wie de weg heel moeilijk is. Ik wil daar graag iets aan toevoegen", vertelt de ruiter.

Raijmakers Sr. wil samen met zijn jongste zoon Joep talenten gaan scouten. “We maken tijdens Indoor Brabant bekend hoe we dat precies gaan doen. We gaan in ieder geval eerst scouten en de kinderen op concours volgen of we schrijven er een competitie voor uit”, vervolgt Raijmakers. “Aan de hand daarvan willen we de beste ruiters selecteren.”

Veel verloren

“Er zijn ook goede ruiters die geen paard hebben en voor hen zou het fijn zijn om een paard beschikbaar te stellen. Er zijn vast mensen die een paard beschikbaar willen stellen, zij zijn ook geholpen bij een goede ruiter.” Het begeleiden van de ruiters gebeurd niet persé bij Raijmakers zelf, maar kan ook bij andere trainers. “Ik wil graag iets voor die kinderen kunnen betekenen. Daar gaat namelijk veel verloren.”

Luister hier het hele interview.

Bron: KWPN.tv