Piet Raijmakers wint met Olaya Z: ‘Ze is extreem voorzichtig en super snel’

Bij de rubriek voor zevenjarige springpaarden in Valkenswaard was gisteren de top drie volledig Nederlands. Piet Raijmakers jr. trok de zege naar zich toe met Olaya Z (Ogano Sitte x Concorde). Achter hem werden Aniek Diks en Tamara Klop tweede en derde. De Brit Jude Burgess domineerde bij de vijf- en zesjarige paarden met twee overwinningen.

Piet Raymakers stuurde de zevenjarige merrie Olaya Z het snelste rond over 1,35m-parcours. Op de meet was het paar anderhalve seconde sneller dan Aniek Diks met Harm (Spartacus TN x Corland) en 2,5 seconden sneller dan de nummer drie Tamara Klop op Happy Handsome (Elvis ter Putte x Indoctro).

‘Extreem voorzichtig en super snel’

“Ik rij deze merrie nu een jaar, ze is extreem voorzichtig en super snel. Ze valt echt op tussen alle anderen, maar de toekomst zal uitwijzen hoe ver ze gaat komen in de sport,” aldus Piet Raymakers. Piet is samen met de fokker, F. van Och, eigenaar van Olaya Z. In totaal start Piet in Valkenswaard met vijf paarden, vier jonge paarden en eentje die wat ouder is: “Nationaal waren ze goed in vorm en het gaat hier lekker verder.”

Twee keer Jude Burgess

De Brit Jude Burgess had een super dag in Valkenswaard. Hij won zowel de rubriek voor vijf- als de rubriek voor zesjarigen paarden. Bij de vijfjarigen kwam hij als laatste de ring in met de KWPN’er Jackson, uit de Leen-stam (Kannan x Londontimes), en ging er als winnaar weer uit. Aniek Diks werd in deze rubriek vijfde met de Holsteiner Zensational (Zirocco Blue VDL x Contender).

‘Echt competitief’

Bij de zesjarigen won Burgess met de KWPN-merrie Ivascalle (Baltic VDL x Lincoln). Ivascalle is eigendom van zijn partner Arianna Kuligowski. Burgess: “Ivascalle is als driejarige gekocht op een veiling en is vanaf het begin een echt competitief paard geweest.”

WK-paard I’m Specialized Z

Ook in deze rubriek stond de beste Nederlander op de vijfde plaats, Piet Raymakers jr. met I’m Specialized Z (I’m Special de Muze x Commanchi). Met de Zangersheide gefokte hengst was Raymakers vierde in de finale voor de vijfjarige springpaarden op het WK in Lanaken.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Tops International Arena