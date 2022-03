Piet van Aarle wint M: ‘Mijn zus en ik doen het echt samen’

Een spannende barrage in de Amaliahal om de Agradiprijs, het KNHS-indoorkampioenschap in de klasse M. Toen Piet van Aarle met zijn competitieve merrie Anyway (v. Arkansa Z) gereden had, waren de kaarten wel geschud. Laatste starter Roelof Dolfijn deed met Chelsea (v. Heartbreaker)nog een goede poging, maar bleef uiteindelijk ruim twee seconden langzamer en werd daarmee reservekampioen. Het brons was voor Jop Keunen en J.Sellie (v. Bustique).

“Deze merrie wil echt net zo graag winnen als ik, ze is zo snel en zo voorzichtig. Ze denkt fantastisch met me mee”, complimenteert de goedlachse Piet zijn merrie. Hoe graag de 16-jarige ook wil winnen en hoe fanatiek hij reed in de barrage, eenmaal van het paard af zijn het vooral anderen aan wie hij de overwinning toedicht. Niet in de laatste plaats aan zijn zus Geertje. Zijn moeder valt hem bij: “Wij konden gewoon op de tribune zitten en genieten, zij doen alles samen”. Later denkt Piet geen tijd te hebben voor paardensport op het hoogste niveau. Hij wil Van Aarle’s Bouwbedrijf, het bedrijf van zijn vader, dan graag overnemen.

Tweede keer

De merrie Anyway doorloopt nu voor de tweede keer het 1.20 en heeft veel overzicht. “We hebben de merrie samen met de vorige eigenaar, want ook zij zijn nog steeds helemaal gek van haar.” De barrage kwam iets stroef op gang, het was de Cristel Kalf die als eerste foutloos reed en de leiding pakte, haar ronde was vlot, maar de tijd van 38.83 bleek te verbeteren. Zeker dus door Piet van Aarle en zijn snelle merrie.



Uitslag Springen klasse M, Agradi Prijs:

Piet van Aarle (Heeswijk-Dinther) – Anyway (v. Arkansa Z), 0/0/34.27 sec. Roelof Dolfijn (Buitenpost) – Chelsea (v. Heartbreaker), 0/0/36.37 sec. Jop Keunen (Linne) – J.Sellie (v. Bustique), 0/0/37.47 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl