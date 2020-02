Pieter Clemens en Annette Wolf winnen op Sentower Park

Het 1m40 op Sentower park was vanavond voor thuisruiter Pieter Clemens met Lillebebegaards Amaflair (v. Amarone), die de barrage in 43,22 seconden foutloos wist door te komen. Tweede werd Abdel Saïd met Jumpy van de Hermitage (v. Toulon).

De derde plek was voor de Ierse ruiter Harry Allen, die met Calafrieda (v. Canto 16) aan de start verscheen. Anette Wolf was in deze rubriek de beste Nederlandse combinatie met Hatzidee PR (v. Spartacus TN). Zij bleven met een tijdfout buiten de barrage en werden tiende.

1m35 voor Annette Wolf

Eerder was de HippoVibe prijs direct op tijd over 1m35 al prooi voor Annette Wolf met haar KWPN’er Ewoud J (v. Tangelo van de Zuuthoeve). De combinatie was foutloos in 60,66 seconden. De Finse Elena Hietanen zat met Chacana L (v. Chacco-Blue) daar vlak achter in 60,73 seconden. Derde werd de Brit Zak Beesley met KWPN-merrie Hermione (v. Tangelo vd Zuuthoeve).

