Pieter Clemens verlaat stal Jos Lansink

Het sinds 2015 aan Stal Lansink verbonden Belgische talent Pieter Clemens heeft besloten om de stal van Lansink te verlaten en voor zichzelf te gaan beginnen. In 2018 werd de nog jonge ruiter benoemd tot Belgisch Talent van dat jaar. Voordat Clemens bij Lansink aan de slag ging was hij verbonden aan Ashford Farm Stables van 2013 tot aan zijn overgang neer Lansink.

Jos Lansink: “Aan ieder feest komt een eind en Pieter heeft besloten om op eigen benen verder te gaan. We gaan dan ook uit elkaar zonder problemen of ruzie. Dit is de natuurlijke gang van zaken, op een dag zijn ze oud genoeg en vliegen ze het nest uit. Vanzelfsprekend wens ik hem alle succes bij zijn nieuwe uitdaging.”

Springgenen

Pieter Clemens heeft het springen in het bloed want zijn oom is de voormalige Belgische topruiter Ludo Philippaerts en zijn neefjes zijn Nicola en Olivier Philippaerts dus in deze kan zeker gesproken worden over een appel die niet ver van de boom is gevallen.