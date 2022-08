Pieter Devos’ Apart met sportief pensioen

"Thank you Apart" met deze woorden kondigde Pieter Devos gisteren het pensioen aan van zijn toppaard Apart (Larino x Burggraaf). Het sportieve pensioen van de zeventienjarige KWPN'er komt een jaar na de Global Champions Tour wedstrijd in Londen waar het paard geblesseerd raakte. Op de website van Pieter Devos staat dat Apart een van de meest competitieve paarden van de springruiter was.

De Larino-zoon werd gefokt door Stal Hendrix in Kessel. In 2013 begon de apart getekende vosruin aan zijn succesvolle internationale carrière onder Caroline Devos-Poels. In 2014 nam haar man Pieter de teugels over. Apart groeide uit tot een van de belangrijkste paarden voor Pieter. Het paar nam deel aan wedstrijden over de hele wereld met succes in vele landen, waaronder overwinningen in de 2018 en 2019 World Cup in Stuttgart en Sopot. En Devos was met Apart in de wereldbekerfinale in Gothenburg in 2019.

Andere 5*-overwinningen haalde het paar in Berlijn, Hamburg en Bordeaux, evenals topklasseringen in vele internationale evenementen over de hele wereld, waaronder Shanghai, Verona, Gotenborg, Bazel, Monaco, St Tropez en Madrid om er maar een paar te noemen.

Competitief

“Apart was een van de meest competitieve paarden voor Pieter, en is een paard met een enorme hoeveelheid intelligentie en charisma. Zijn zachtaardige karakter zorgt ervoor dat hij geliefd is bij de hele familie Devos, inclusief Pieter’s twee jonge kinderen”, staat op de website geschreven.

Cruciaal

Devos: “Apart was een cruciaal paard voor mijn carrière en een echte sportpartner en teamgenoot in elke zin van het woord. Hij toonde altijd zoveel moed en intelligentie in de ring – ik vertrouwde hem volkomen en ik zou graag willen dat hij mij ook vertrouwde. Samen hebben we onvergetelijke herinneringen gemaakt en ik zou niet trotser kunnen zijn op alles wat hij in zijn carrière heeft bereikt. Een groot deel van zijn succes was te danken aan zijn vroege training met mijn vrouw Caroline, en het vertrouwen dat Stal Hendrix in ons stelde toen hij bij ons op stal kwam – hij is echt een paard van onze familie geweest, en één die voor ons allemaal altijd speciaal zal zijn. Ik ben hem de grootste dank verschuldigd, en hem gelukkig en gezond met pensioen sturen is het grootste geschenk dat ik hem kan geven, en het minste wat ik kan doen. Hij brengt al een jaar de dagen door met zijn weidevriend Espoir, een passend laatste hoofdstuk voor deze twee supersterren.”

