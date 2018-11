Pieter Devos houdt kop koel en pakt de Wereldbeker van Stuttgart

Pieter Devos won zondagavond op enerverende wijze de Wereldbeker in Stuttgart. Tien combinaties overwonnen het technische en moeilijke basisparcours, en plaatsen zich voor de barrage. Slechts drie combinaties hielden in de barrage de nul, waarvan Devos de snelste was.

Fout na fout werd er gemaakt in de eerste ronde, en vooral de hoge blauwe muur was voor veel combinaties de scherprechter. Uiteindelijk behaalden tien combinaties de barrage. Devos zag zijn collega’s stuk voor stuk een snelle ronde in de barrage rijden maar steeds een fout noteren. Van zijn negen concurrenten hielden alleen Max Kühner en Christian Ahlmann beiden de nul in de barrage.

De laatsten zullen de eersten zijn

Als laatste starter had Devos alle kaarten in handen, en op het moment dat de Belg binnenreed stond Kühner met PSG Final (v.Toulon) op één met 56,62 en Ahlmann met Tokyo (v.Kannan) op twee in 57,68. Devos wist wat hem te doen stond; snel maar bovenal foutloos rijden. Devos nam met Apart (v.Larino) gecalculeerde risico’s, reed foutloos en dook meer dan zeven seconden onder de tijd van Kühner. De Belg mocht door zijn 49,05 seconden een auto in ontvangst nemen en de Wereldbeker van Stuttgart aan zijn palmares toevoegen.

Bron: Horses.nl