Pieter Devos wint Cup of the City of Barcelona, Eric van der Vleuten zesde

De Hyundai Cup of the City of Barcelona was gisteravond het hoofdnummer van het CSIO Barcelona. De wedstrijd over twee ronden kreeg een spannend verloop waarin de top drie binnen een seconde van elkaar bleef. Pieter Devos was de beste met Jade v. Bisschop (Ogano Sitte x Grannus) en verdiende bijna 50.000 euro. Eric van der Vleuten stuurde Wunschkind (Casall x Caletto I) naar de derde tijd, maar een balk wierp hem terug naar de zesde plaats.

Elf combinaties kwamen terug voor de tweede ronde van het 1,55m-parcours waarvan er vijf opnieuw zonder fouten bleven. Pieter Devos klokte met Jade v. Bisschop de snelste tijd van 52,18 seconden. Op slechts 0,15 seconden volgde Emilio Bicocchi met de Verdi TN-dochter Evita SG Z. Christian Ahlmann volgde op de derde plaats met Take A Chance On Me (Taloubet Z x Aldatus Z). De Duitser finishte in 52,98 seconden.

Eric van der Vleuten begon met een nulronde in de eerste omloop en stuurde Wunschkind vervolgens in de tweede omloop snel rond. Hij leek zich in de top van het klassement te rijden, maar kreeg in het zicht van de haven toch nog een balk. Hij werd de snelste vierfouter op de zesde plek. Ook Bart Bles kwam met Gin D (Clinton x Skippy II) een foutloos uit de eerste manche, maar ook hij moest een balk incasseren. Bles werd uiteindelijk tiende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl