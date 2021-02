Pieter Kenis is Tom Schellekens en Eric van der Vleuten te snel af

Het zag er lang naar uit dat Tom Schellekens met de merrie Isabel (v. Captain Cooper) de 1.35-rubriek van vanmorgen in Opglabbeek zou winnen en met Eric van der Vleuten op een tweede plek. Maar het werd anders. Aan het einde van de proef bleek Pieter Kenis in eigen huis toch net sneller. De Belg klopte op Dincanto Di Villagana (v. Canturo) Schellekens met 0,12 seconde.

In het eerste gedeelte van de rubriek zette Tom Schellekens op de achtjarige KWPN merrie Isabel met een snelle foutloze ronde 60,16 seconden op de klokken. Met die tijd bleef Schellekens lange tijd aan de leiding. Eric van der Vleuten kwam met zijn 1.60m-paard Djoost Again (v. Cantos) aardig in de buurt met de tijd van 61,89 seconden en nestelde zich stevig op de, toen nog, tweede plaats.

Kenis 0,12 seconde sneller

Pieter Kenis gooide roet in het eten van de Nederlanders. De Belg stuurde de tienjarige Dincanto Di Villagana in 60,04 seconden naar de zege. De Canturo-zoon komt uit de merrielijn van de 1,60m-paarden Corrada van Peter Charles en Osta Rugs Coronation van Jean-Claude Van Geenberghe.

Wolters debuut met Kepi Vert

Voor Nederland kwam Joyce Wolters met een foutloze ronde in 63,97 seconden Kepi Vert du Buisson Z (v. Karandasj) op de vijfde plaats. Wolters debuteerde internationaal met de zoon van Karandasj die via Sabrina en Fabio Crotta en Niels Bulthuis bij haar op stal kwam.

Bron Horses.nl