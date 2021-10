Pim Mulder in de prijzen in 4* en 2* St. Lô

Pim Mulder wist zich gisteren in de prijzen te rijden op het CSI in St. Lô. In de 2* 1,40m-rubriek werd de ruiter derde met I Am A Rebel -S (v. Numero Uno). 's Avonds voegde Mulder daar nog een achtste plaats aan toe met Viktor Z (v. Verdi TN) in de 4* 1,40m-proef. Ook in de eerste proef van vanmorgen ging het goed met Mulder. Met Gypsy D' Usance (v. Namelus R) werd hij zevende in de 4* 1,45m-rubriek.

Gisterochtend hadden 18 combinaties zich geplaats voor de barrage van de 2* 1,40m-rubriek. Pim Mulder reed een sterke foutloze ronde met I Am A Rebel-S, gefokt door de familie Van Straaten. Hij finishte in een snelle tijd van 28,50 seconden. Toch waren nog twee Franse combinaties iets sneller. De winst ging naar Eden Leprevost Blinlebreton met de achtjarige Don’T Stop Semilly (v. Nonstop) die 27,96 seconden klokte. Tweede werd Valentin Pacaud die met Destinee de Vains (v. Untouchable) 28,14 seconden nodig had.

Mulder achtste in Tabel C

Pim Mulder reed ’s avonds het fokprodukt van Freek en Corien Hoogeboom, Viktor Z, in de 4* Tabel C naar een achtste plaats. Mulder was snel met de Verdi-zoon over het 1,40m parcours. Helaas kreeg hij een springfout waardoor zijn tijd op 66,37 seconden uitkwam. De altijd snelle Luxemburgse Charlotte Bettendorf won het jachtspringen met Honesty Chavannaise (v. President). De combinatie finishte met een foutloze rit in 60,16 seconden.

4* 1,45m

In de eerste rubriek van vanmorgen reed Pim Mulder de Namelus-merrie Gypsy D’ Usance naar de zevende plek in de 4* Twee Fasen-proef over 1,45m. Mulder bleef foutloos in een tijd van 27,81 seconden. De rubriek werd gedomineerd door de Belgen. Koen Vereecke won met Lector Vd Bisschop (v. Bamako de Muze) in 24,86 seconden. Tweede werd Charlotte Philippe op Godiva S (v. Andiamo) in 25,84 seconden en Thibeau Spits derde op Juragold Bormes (v. Contact van de Heffinck) in 26,56 seconden.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl