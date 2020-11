Pim Mulder moet Tim Rieskamp-Goedeking voor zich dulden in finale zevenjarigen

In Lier werd zojuist de finalerubriek voor zevenjarige springpaarden afgewerkt. Pim Mulder leek met zijn Numero Uno-zoon I Am A Rebel-S op de overwinning af te gaan. Maar hij werd uiteindelijk voorbij gestreefd door Tim Rieskamp-Goedeking die met IB Chica (v. Cador) op de meet een halve tel sneller was.

Elf combinaties gingen de strijd aan de barrage. Harrie Smolders moest met de geweldig springende Nixon van ’t Meulenhof (v. Denzel van ’t Meulenhof) als tweede van start. Smolders reed geen centimeter te veel met de BWP-hengst, een halfbroer van zijn voormalige topper Emerald), maar overvroeg hem ook niet. Met een tijd van 38,50 seconden werd Smolders zesde.

0,6 seconden

Halverwege liet Pim Mulder I Am A Rebel-S zien hoe snel het kon. Met grote galopsprongen finishte Mulder in 36,13 seconden en pakte de leiding. Maar twee combinaties later bleek Tim Rieskamp-Goedeking op de Hannoveraanse merrie IB Chica toch 0,6 seconde sneller. Het betekende de tweede overwinning voor de Duitser met de merrie dit weekend in Lier.

Op de derde plaats eindigde de Duitser Rene Dittmer met de Holsteiner Mythos (v. Cascadello I) in 36,53 seconden.

Bron Horses.nl