Pim Mulder stuurt I Am A Rebel-S naar zege in jonge paardenrubriek

Op het CSI in Opglabbeek was Pim Mulder vanmorgen de beste in de rubriek voor zevenjarige springpaarden. Met zijn Numero Uno-zoon I Am A Rebel-S bleef hij Gilles Dunon bijna een seconde voor. De Nederlanders Tom Schellekens, Eric van der Vleuten jr., opnieuw Pim Mulder en Melvin Greveling reden zich ook in de prijzen.

Voor de zevenjarige paarden was een Tabel A direct op tijd over 1,30m gebouwd. 48 van de 72 combinaties bleven foutloos. In een tijd van 57,81 seconden stuurde Pim Mulder het fokproduct van de familie van Straaten I Am A Rebel-S naar de zege. De zoon van Numero Uno heeft internationaal al een serie goede resultaten achter zijn naam staan. In Exloo werd Mulder nog derde met de hengst in een 2* 1,40m.

Twee keer Zangersheide

Op driekwart tel achter Mulder werd de Belg Gilles Dunon tweede met de Zangersheide merrie Cava Felinae Z (Centurio x Toulon). Tobias Meyer uit Duitsland werd derde, ook op een Zangersheide product, Baron Z H (Bamako de Muze x Cassini I).

Overige Nederlanders

Voor Tom Schellekens met de merrie Isabel (Captain Cooper x Non Stop) was er een zesde plaats. Eric van der Vleuten jr. werd tiende op de Franse hengst Dastann des Meulieres (Quick Star x Nabab de Reve). Pim Mulder werd met zijn tweede paard Corlino (Corrado I x Acord II) elfde gevolgd door Melvin Greveling met Noukie (Deauville de La Vie x Thunder Vd Zuuthoeve) op de twaalfde plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl