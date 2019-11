Pim Mulder wederom concurrentie de baas in 1.40m RWC, dit maal in Luttenberg

In de 1.40m openingsrubriek van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics ging Pim Mulder net als in Hellendoorn er met de winst vandoor. Het twee-fasen parcours telde 70 deelnemers en aan het einde van de rit was Mulder weer de allerbeste. Jan Diepman mocht achter Mulder opstellen en verwees Bert-Jan Zuidema, Robert Vos en James Billington naar de derde, vierde en vijfde plaats.

Mulder kwam als vierde starter de ring binnen in het twee-fasen parcours en stuurde Gondola B (v.Ultimo) super snel rond in 33.34. De concurrentie beet zich stuk op de tijd van de man uit Dalfsen, enkel Sjaak Sleiderink en Pim Mulder zelf doken onder de tijd. Sleiderink finishte met Ivan R (v.Apple Juice) in 33.05 seconden maar moest zijn snelheid bekopen met een fout. Mulder maakte naar eigen zeggen het bochtje net te kort en moest vier strafpunten incasseren met Hazelhorst I (v.Cardento) in een tijd van 33.07. Toen 65 combinaties later de uitslag bekend was, mocht Mulder met zijn andere troef voorop in de ereronde.

Top van het klassement

Jan Diepman kwam nog het dichtst in de buurt van Mulder. Diepman stuurde Favorite (v.Warrant) in 34.28 seconden het parcours rond en moest Mulder voor zich dulden in de prijsuitreiking. Bert-Jan Zuidema maakte de top drie compleet. Zuidema klokte met Fleurabella-V (v.Diarado) een tijd van 34.93 seconden en eindigde als derde in de proef. Robert Vos en Diabeau (v.Caillant) kwamen iets later door de finish en werden met 35.38 seconden vierde. James Billington werd met Cohinoor VDL (v.Cornet Obolensky) vijfde achter Vos met een tijd van 35.56.

Bron: Horses.nl