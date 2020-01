Pius Schwizer draait warm voor Jumping Amsterdam

“Met dit paard is het plan altijd om te gaan voor de winst. Ik heb niet zoveel keus, hij gaat nu eenmaal graag vlug rond”, lacht Pius Schwizer na zijn 1.40m overwinning in de Peelbergen. Met de dertienjarige Grand Cooper was de Zwitser bijna anderhalve seconde sneller dan de concurrentie. Niels Tacken tekende op voor het beste Nederlandse resultaat.

Als een na laatste starter gaf Olympisch medaillist en voormalig Europees kampioen Pius Schwizer iedereen in de 76 combinatie tellende 1.40m rubriek het nakijken met KWPN’er Grand Cooper (v. Lord Z). “Dit paard mist helaas net het laatste beetje vermogen voor het allerhoogste niveau, maar op dit level is het een kampioen. Als dit een voorbode is voor Jumping Amsterdam, waar ik volgende week meerijd, dan is dit een mooie opwarmer”, aldus de winnaar van de GP-kwalificatie.

Voor Nederland gaf Niels Tacken het hoogst scorende optreden op de eerste dag van de New Year Tour in Kronenberg in de 1.40m Medium Tour kwalificatie. Met Chenna Z (v. Chablis Z), waarmee de Limburger met enige regelmaat in de kijker springt, eindigde hij als vijfde. Nipt op de hielen gezeten door buurtgenoot Leon Thijssen die met Da Vinci (v. Numero Uno) zesde werd. Deze rubriek werd gewonnen door Francaise Adeline Hecart met Question d’Orval (v. Rosire).

Klik hier voor alle uitslagen.

