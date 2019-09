Pius Schwizer laat Zwitsers volkslied klinken in 5* 1,45m rubriek

In het Belgische Waregem stond vanmiddag de 5* 1,45m rubriek op het programma en daarin kwam Pius Schwizer als beste uit de bus. De Zwitser hield Omer Karaevli en Emanuele Gaudiano achter zich. Bij de jonge paarden waren Vincent Dings, Nathalie van der Mei, Annette Wolf en Ruben Romp goed voor een aantal mooie klasseringen. Dings pakte daarnaast in de 2* 1,40m proef vanmiddag ook nog een podiumplaats.

De 1,45m direct-op-tijd proef viel ten prooi aan Pius Schwizer. De topruiter stuurde zijn Balou Rubin R (v.Balou du Rouet) rond in 54,45 en ging er met de winst vandoor. Omer Karaevli en Cheston de la Pomme d’Or Z (v.Chippendale Z) mochten als tweede opstellen met een tijd van 55.75. Emanuele Gaudiano finishte met Caspar (v.Berlin) in 55.93 en maakte het podium compleet.

Nederlanders

De Nederlandse ruiters en amazones doen ook goede zaken op Belgische bodem. Vincent Dings pakte een tweede plaats in de YH 1.20m rubriek met de zesjarige Ivory HDH (v.Cream On Top). Nathalie van der Mei noteerde het beste Nederlandse resultaat in de YH 1,30m rubriek. Van der Mei en Irsina Blue (v.Zirocco Blue) pakten een vijfde plaats voor Annette Wolf en Irish Coffee PR (v.Emerald). Wolf won gisteren de proef en was vandaag goed voor een zesde plaats. Ruben Romp werd achtste met Vivant (v.Vivant vd Heffinck). Dings pakte vandaag nog een podiumplaats. In de 2* 1,40m eindigde de ruiter als derde met Cream Couleur Z (v.Cream On Top).

Bron: Horses.nl