Pius Schwizer met Cassallino heer en meester in het 1.40m in Vidauban

In de Big Tour rubriek in Vidauban stond deze ochtend de 1.40m rubriek op het programma. Maar liefst 78 deelnemers stonden op de startlijst. Waar de rubriek voornamelijk gedomineerd werd door Franse ruiters ging de winst naar de Zwitser Pius Schwizer.

Schwizer zadelde zijn 11 jarige holsteiner ruin Cassallino (v. Cassal) in de direct op tijd rubriek. In een tijd van 62.95 was Schwizer bijna 1 seconde sneller dan de nummer 2 Alexandre Louchet (Fra) die met zijn merrie Calissta een tijd van 63.90 liet noteren. Podiumplaats nummer 3 was voor de Fransman Lucas Fornier met Enjoy Blue in een tijd van 64.33.

Klik hier voor de uitslagen