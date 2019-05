Pius Schwizer pakt winst in 1,45m Valkenswaard

De 1,45m-hoofdrubriek van dinsdag op Tops International in Valkenswaard ging naar Pius Schwizer met Chaquilot. Voor de Zwitserse springruiter was het de eerste internationale overwinning met de zoon van Chacco-Blue die hij begin dit jaar onder het zadel kreeg. Van de Nederlanders haalden alleen Gerco Schröder en Demi van Grunsven een top tien notering.

Met een tijd van 72,62 seconden was Pius Schwizer ruim de snelste in de Tabel A direct op tijd, de kwalificatie voor de Grote Prijs. Op de dertienjarige Chaquilot uit de fokkerij van Paul Schockemöhle verspeelde Schwizer nergens tijd. De zoon van Chacco-Blue werd eerst door Philip Houston gereden en kwam rond de jaarwisseling bij de Zwitserse springruiter op stal.

Achter Schwizer werd op ruim een seconde Scott Brash met Hello Franklin (v. Billy Mexico) tweede. Zijn landgenoot William Whitaker volgde op de derde plaats met RMF Hortensia (v. Heartbeat). Gerco Schröder was met zijn negende plaats op Glock’s Dobelensky (v. Cornet Obolensky) de beste Nederlander. Direct achter hem werd Demi van Grunsven tiende op Tinka’s Hope (v. Tinka’s Boy).

Van de Rijt tweede in 1,40m-rubriek

In het 1,40m werd Teddy van de Rijt tweede op Itcho van ’t Ruytershof (v. Lord Z). In de barrage kwam de Nederlandse amazone drie seconden te kort op de Italiaanse winnares Giavanna Rinaldi met Concuela (v. Cassus 2). De derde plaats kwam in handen van Gaj Riossa met de KWPN-merrie Gaesbekers Glamour Girl (v. Zirocco Blue).

