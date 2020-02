Pius Schwizer troeft Henk van de Pol af in Noorse springderby

Henk van de Pol gaf gisteren weer zijn visitekaartje af in het Noorse Lillestrøm. Donderdag won hij al op snelheid met zijn paradepaard Looyman Z (v. Numero Uno), gisteravond moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Pius Schwizer. De Zwitserse springruiter won op Chidame Z (v. Chippendale Z) de Derby met een seconde verschil op Van de Pol. Jur Vrieling werd op zijn nieuwe troef Gran Canyon van HD (v. Cartani) zevende.

De spannende Derby kreeg in Pius Schwizer een overtuigende winnaar. De Zwitser stuurde zijn twaalfjarige Chidame Z foutloos naar de winnende tijd van 101,07 seconden. Maar ook Henk van de Pol liet met de Numero Uno-zoon alle balken in de lepels en werd in 102,92 seconden tweede.

De voor Stal Hendrix rijdende Oda Charlotte Lyngvaer stopte de chronometer met Grasshopper (v. Quality Time TN) op 105,57 seconden, maar kreeg onderweg een balk dus haar eindtijd kwam uit op 108,57 wat de derde plaats betekende.

Jur Vrieling reed een snelle tijd met de veertienjarige Gran Canyon van HD maar moest twee springfouten incasseren. In 112,04 seconden eindigde de Groninger als zevende. Vrieling debuteerde internationaal met het voormalige springpaard van Bart Bles in Noorwegen. Het leverde hem donderdag al een vijfde plek op.

Bron Horses.nl