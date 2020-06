Ploegmakers en EEF zetten deur open voor EK springen in 2021

In een brief heeft Theo Ploegmakers, voorzitter van de Europese Paardensportfederatie (EEF), gemeld dat zijn organisatie de deur open zet om alsnog een EK Springen voor senioren te organiseren in het verschoven Olympisch jaar 2021. Eerder was hier nog geen sprake van. Er hebben zich al diverse locaties gemeld bij de Federatie, die het kampioenschap willen verzorgen. De FEI moet nog wel toestemming geven.

Nadat eerder alle deuren dicht waren, lijkt voor de senioren het tij nu toch te keren. Tot nog toe was het argument dat het niet zou lukken om een senioren EK te organiseren in hetzelfde jaar als de Olympische Spelen, maar de EEF probeert daar nu omheen te werken. Ze doen diverse data-voorstellen voor onder meer de afronding van Nations Cup, om zo toch voldoende ruimte te scheppen voor een Europees kampioenschap.

Iedereen aan boord

Het besluit van de EEF is genomen nadat een speciale werkgroep had aanbevolen om het senioren EK in 2021 door te laten gaan en de nationale sportbonden hadden laten weten geen bezwaar daartegen te hebben. Ook de IJRC (bond van internationale springruiters), diverse locaties en veel individuele sporters en eigenaren hadden inmiddels laten weten het wel te zien zitten. Daar komt bij dat de doorgang van Tokio 2021 pas in maart volgend jaar definitief zal zijn. “We denken dat het mogelijk is om een gelijk speelveld te creëren voor een EK Springen volgend jaar, voor alle landen die aan zowel het EK als de Olympische Spelen mee doen. De Spelen zullen de hoofdfocus voor iedereen zijn” aldus de EEF. Het EK wordt op 4* niveau verreden, de Olympische Spelen zijn een 5* wedstrijd.

Dressuur, eventing en para ook?

De FEE meldt aan het eind van haar schrijven terloops dat mochten er “vergelijkbare ontwikkelingen zijn als bij het springen” ze ook de organisatie van een EK Dressuur, Eventing en Paradressuur zal overwegen. Dit lijkt een verkapte oproep aan ruiters, eigenaren, locaties en nationale bonden om hun enthousiasme hiervoor uit te spreken. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet doorgaan van een EK springen in 2021 ligt bij de FEI. De EEF stuurt hun positieve aanbeveling naar die bond door.

