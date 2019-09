Poden Farms koopt nieuw talent voor Emily Moffitt

De Britse amazone Emily Moffitt heeft de beschikking gekregen over een nieuw springtalent. Haar werkgever Poden Farms heeft Kasper van het Hellehof aangekocht. De negenjarige zoon van Emerald uit een dochter van Nabab de Reve werd het afgelopen jaar door de Noor Ole Kristoffer Eriksen Meland uitgebracht tot op 3*-niveau.

De BWP gefokte Kasper van het Hellehof begon zijn internationale carrière onder de Belg Mike Van Olst. In 2016 ging de hengst over naar de stallen van Ole Kristoffer Eriksen Meland. Vorig jaar zaten Suzanne Tepper (in Zuidbroek) en Jur Vrieling in het zadel. Vrieling werd met Kasper onder meer vijfde in de GP van Arnhem.

Afgelopen jaar was Meland weer de ruiter van de hengst en de combinatie was succesvol in Ciekocinko met een zesde plaats in de Grand Prix.

Op World of Showjumping maakte Poden Farms bekend dat Kasper een welkome aanvulling op het paardenbestand van Moffitt is. “We kijken er naar uit om het paar volgend jaar op de GCT te hebben en mogelijk in enkele Nations Cup wedstrijden”, aldus Poden Farms.

Bron World of Showjumping