Poels, Bulthuis en van Gerwen houden Nederlandse eer hoog in Opglabbeek

Dit weekend stond het imposante Sentower Park in het teken van de nationale Animo Cup. Voor de 1,40m Grote Prijs van zaterdag werd op vrijdag de kwalificatie verreden. In de kwalificatie waren het Niels Bulthuis en Jody van Gerwen die van de Nederlanders in de top tien eindigden. In de Grote Prijs flikten Aniek Poels en wederom Niels Bulthuis dit kunstje.

In de direct-op-tijd rubriek van vrijdag was Jos Verlooy oppermachtig. De Belg zette met Cor-Leon vd Vlierbeek Z (v.Calvaro Z) een loei snelle tijd neer van 55,98 en pakte daarmee overtuigend de overwinning. Verlooy reed met Romeo de Villaret (v.Mr.Blue) meer dan drie en een halve seconde langzamer en eindigde ook nog als tweede. Bulthuis was de beste Nederlander op plaats zes met Favorite en van Gerwen werd met Inebelle van ’t Welthof (v.Takashi v Berkenbroeck) negende.

Grote Prijs

De overwinning in de Grote Prijs bleef in België. Caro Baerts was met Mielano van Meyershof Z (v.Mylord Carthago) in de barrage meer dan een seconde sneller dan de nummers twee Jens Vandenberk en zijn KWPN’er Esprit (v.Sir Scandic). Fransman Robinson Maupiler maakte met Cartho Blue (v.Cartogran) de top drie compleet. Aniek Poels en Niels Bulthuis schopten het ook tot de barrage. Poels en Sir Charlie Chaplin (v.Chap 47) eindigden als zesde en Bulthuis werd met de door A. Alberts uit Maartensdijk gefokte Freebird (v.Lupicor) achtste.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl