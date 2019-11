Poker de Mariposa door neusbloeding tijdelijk uit running, drie TN hengsten in Oldenburg erkend

Geluk en ongeluk liggen soms dicht bij elkaar. Dat gold ook afgelopen week voor Team Nijhof. De populaire hengst Poker de Mariposa (Nabab de Reve x Berlin) kreeg op oefenparcours een ernstige neusbloeding. De vierjarige hengst werd in België geopereerd en staat inmiddels weer thuis. Hierdoor miste Poker de erkenning bij het Oldenburger Verband, ook deze week. Wel zijn Opium JW van de Moerhoeve (v. Kannan), Komme Casall (v. Comme Il Faut) en Cantona (v. Codex One) in Duitsland erkend.

Poker de Mariposa was op oefenparcours ter voorbereiding op de hengstencompetitie toen een ernstige neusbloeding optrad bij de vierjarige hengst. Een schimmelinfectie op de luchtzak in zijn hoofd bleek de boosdoener. Door de infectie was een gat in de luchtzak ontstaan waardoor de hengst de bloeding kreeg en in korte tijd veel bloed verloor. Via de kliniek De Watermolen is Poker naar België gebracht waar hij aan de luchtzak is geopereerd.

‘Voor de dood weggehaald’

Henk Nijhof jr.: “Op De Watermolen heeft Poker een klevende, pijnstillende pasta in zijn neus gekregen en is naar België gebracht. Ze hebben hem voor de dood weggehaald.” De zoon van Nabab de Reve heeft de operatie goed doorstaan en is gisteren weer thuis gekomen. De verwachting is dat de hengst volledig zal herstellen, maar dat zal wel geruime tijd kosten.

Reserve-kampioen BWP hengstenkeuring

Het fokproduct van Koen de Brabander werd reserve-kampioen op de BWP hengstenkeuring en werd nadien voor de helft verkocht aan Kees van den Oetelaar en Team Nijhof. Zoï Snels bracht Poker uit in de PAVO Hengstencompetitie in België en werd gekroond tot één van de 15 kampioenen bij de vierjarigen.

Drie TN hengsten in Oldenburg erkend

Samen met de zijn stalgenoten Opium JW van de Moerhoeve (v. Kannan), Komme Casall (v. Comme Il Faut) en Cantona (v. Codex One) zou Poker de Mariposa worden voorgesteld aan de hengstenkeuringscommissie van het Oldenburger Verband voor erkenning in Duitsland. Poker kon dus niet opdraven, maar de drie andere hengsten van Team Nijhof kregen wel de begeerde erkenning.

