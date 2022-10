Pony-amazone Bethany Vos derde in Lyon

Op het Equita Lyon zijn de wereldbekerwedstrijden dressuur, springen en mennen ook rubrieken voor ponyruiters. Vanmorgen was de eerste rubriek, een Tabel A direct op tijd, en de dertienjarige Apeldoornse Bethany Vos werd hierin derde met haar EK-pony Still Got Me. De zege ging naar de Ierse ruiter Paddy Reape met Valma de Fougnard.

29 ponyruiters gingen van start over het 1,25m-parcours met drie Nederlandse combinaties. Jersey Kuijpers was de eerste van ons land die van start ging. De amazone stuurde Lafaletta foutloos rond in 67,58 seconden. Dit was goed voor de uiteindelijke achttiende plaats. Renske van Middendorp bleef als tweede Nederlandse ook foutloos met Burito’s Jolly in een tijd van 64,68 seconden en werd vijftiende.

Al vroeg had Paddy Reape met een nulronde op Valma de Fougnard de zeer snelle tijd van 56,76 seconden op de klokken gezet. Deze prestatie werd niet meer geëvenaard. De Franse ruiter Jack Conlon Gateau kwam met Samba van de Groenheuvel tot 58,94 seconden en werd tweede. Bethany Vos kwam aan het einde van de rubriek in de ring en stuurde haar EK-pony Still Got Me foutloos rond in een tijd van 60,20 seconden, goed voor de derde plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl