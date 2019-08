Ponykampioenen in B-springen: de Voogt, Paus en Linssen

Op de hippiade waren de springpony's in de klasse B vandaag aan de beurt. In de categorie A/B pakte de zevenjarige Sophia de Voogt met haar pony Iris overtuigend de titel. Lotte Paus reed met haar pony Sundance een mooie foutloze ronde in de categorie C en kreeg ook nog eens de hoogste stijlpunten van de jury. Bij de D/E pony's was het Liv Linssen, die ruim twee seconden sneller dan de rest over de streep kwam en kampioen werd.

In de klasse A/B stond de zevenjarige Sophia de Voogt flink haar mannetje en pakte met haar pony Iris overtuigend de titel. Vijf combinaties gingen van start in de spannende barrage en slechts twee daarvan bleven foutloos.

Sophia hield haar pony en de zenuwen het beste onder controle en reed de ervaren 22-jarige pony Iris zelfverzekerd naar de snelste tijd. De stoere zevenjarige amazone is volgens haar moeder heel fanatiek en houdt niet alleen van springen maar vindt dressuur rijden ook heel leuk. Het is pas het eerste seizoen dat ze samen springen en thuis wordt de pony altijd liefkozend ‘appel’ genoemd. Sophia zelf is helemaal overdonderd door haar overwinning en alle aandacht. Ze vertelt: “Het ging heel goed vandaag en mijn pony was heel braaf. Het leukste aan hem is dat hij altijd super lief is.” Naar goed gebruik werd de nieuwe zevenjarige kampioene na de huldiging en ereronde door vrienden en familie de sloot in gedragen.

Ook stijljuryleden Faan Pompen en Edwin Hoogenraat waren erg te spreken over Sophia’s rijstijl. Ze kreeg maar liefst een negen voor haar houding en zit. Jurylid Edwin wilde haar wel nog een kleine tip meegeven na de barrage: “Je hebt echt heel mooi gereden, maar het zou nog mooier zijn als je na de sprong direct in de goede galop terecht komt. Maar ik ben nu al heel erg blij met wat je liet zien.” 27-jarige familiepony brengt Lotte Paus winst De strijd om het goud, zilver en brons ging tussen drie combinaties in de barrage van de klasse B springen voor C-pony’s. Lotte Paus reed met haar pony Sundance een mooie foutloze ronde en kreeg ook nog eens de hoogste stijlpunten van de jury. “Alles ging echt super goed vandaag, ik ben heel erg blij”, aldus de kersverse kampioene. Lotte schreef eerder dit jaar al het kringkampioenschap en de Overijsselse Kampioenschappen op haar naam en mag daar nu een Hippiade-titel aan toevoegen. Ze heeft de betrouwbare leerpony Sundance nu twee jaar onder het zadel. Daarvoor was de pony ook met haar zus Sophie al zeer succesvol op wedstrijden en waarschijnlijk neemt binnenkort zusje Julia de teugels van haar over. De moeder van Sophie vertelt vol trots: “Sundance is zo’n fijne familiepony. Hij is super betrouwbaar en ondanks zijn leeftijd nog topfit. Hij rent voor iedere wedstrijd hard de vrachtwagen op. Het is mooi om te zien hoeveel plezier deze pony onze meiden brengt.” Stijljuryleden Edwin Hoogenraat en Faan Pompen waren ook erg onder de indruk van de combinatie. Edwin legt uit: “Lotte liet twee mooie ritten zien in de ring en reed erg netjes door de bochten. Dat hebben we beloond met drie achten.”

Jack of Hearts spring naar laatste B-titel van de dag

Bij de D/E pony’s sprong Liv Linssen met Jack of Hearts naar de titel. Ze was dik twee seconden sneller dan Maartje Lont met Emma de l’Eguille (v. Priory Firelight II) die naar de tweede plaats reed. Derde werd Stef Kappert met Dexter (v. Justice H.R.).

Harcour Prijs | klasse B categorie A/B

1. Sophia de Voogt (HC De Lange Linschoten, Snelrewaard) – Iris, 0/84.00 punten

2. Sanne Jansen (PC De Vjenneruiters, Vriezenveen) – Lucky Me, 0/78.00 punten

3. Maud Leeuwis (PC De Heuvelruiters, Wezep) – Jumping Jack, 4/75.50 punten Harcour Prijs | klasse B categorie C

1. Lotte Paus (PC de Bögelscamp, Denekamp) – Sundance, 0/80.00 punten

2. Britt van den Brink (PC Voorwaarts, Essen) – Roosendaal´s Delicious, 0/77.50 punten

3. Nathalie Hoogendoorn (PC De Wieringermeerruiters, Wieringermeer) – Starlicht, 0/73.50 punten

Harcour Prijs | klasse B categorie D/E

1. Liv Linssen / Jack of Hearts

2. Maartje Lont / Emma de l’Eguille

3. Stef Kappert / Dexter

Bron: KNHS / Horses.nl