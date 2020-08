Ponyruiters missen barrage op nippertje: ‘Team voor volgend jaar’

Het Nederlandse kwartet ponyruiters had zondag een gerede kans het winnende voorbeeld van de junioren te volgen, maar moest uiteindelijk in de landenwedstrijd om de Nijhof Wassink Prijs tijdens het Dutch Youngster Festival (DYF) alsnog tevreden zijn met de derde plaats. De wedstrijd was nét een hindernis te lang...

Als laatste starter kwam Siebe Leemans met zijn elfjarige schimmelruin Voodstock de l’Astree (v. Quinola du Park) heel dicht bij een tweede nulronde, die TeamNL een barrage met de Engelsen zou hebben opgeleverd. Maar uitgerekend op de laatste hindernis gooide een vallende balk roet in het eten. Daardoor wonnen de Britten en passeerden ook de Belgen de formatie van chef d’équipe Edwin Hoogenraat op de valreep nog.

Emile Drenth foutloos

Nu bleef Emile Drenth met zijn tienjarige donkerbruine ruin Oscar van de Beekerheide (v. Orchid’s Floris) de enige van Oranje die beide manches geen misser beging. Myla van Andel tekende met de achtjarige vosmerrie Uriel (v. Matchello) voor twee keer vier strafpunten. Logan Fiechter maakte in de eerste rit met haar eveneens acht jaar oude donkerbruine ruin Kadanz van Orchids (v. Kanshebber) één springfout op en hoorde in de tweede manche twee balken onder haar vallen.

Natuurlijk was bondscoach Edwin Hoogenraat wat teleurgesteld met het uiteindelijke resultaat. “Je wilt altijd winnen, daar rijden de kinderen ook allemaal voor en ben ik er. Door het wegvallen van Yannick van Grunsven en Joyce Wolters, van wie de pony’s licht geblesseerd waren, misten we twee steunpilaren en wat ervaring. Emile heeft ooit een keer een landenwedstrijd gereden, de anderen waren relatief nog puppy-achtig. Maar deze jonge groep heeft het uitstekend gedaan en dat geeft de burger moed. Dat het zo afloopt, hoort bij de sport en maakt die tegelijk ook mooi.”

‘Ploeg voor volgend jaar’

Hoogenraat was zeer te spreken over de organisatie van DYF. “Die maakt het toch maar mogelijk dat we hier weer een geweldig concours hebben. Ik ben er hartstikke dankbaar voor dat ze het hier hebben aangedurfd het te laten doorgaan. Normaal gesproken stop je in de zomer met testen. Nu is er geen EK en krijgen we hopelijk nog drie landenwedstrijden. Daar proberen we het beste van te maken. Eigenlijk heb je vandaag de ploeg voor volgend jaar aan het werk gezien.”

Winst voor Groot Brittannië

Het Verenigd Koninkrijk won de landenwedstrijd tussen vier landen met acht strafpunten en werd gevolgd door Duitsland (9), Nederland (12) en België (17).

Bron: Persbericht