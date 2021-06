Portugese zege in Grote Prijs, Van Grunsven zesde in flinke 1.50m proef

De Grote Prijs van het CSIO3* bij het Peelbergen Equestrian Centre kreeg gisteren een relatief onbekende winnaar, maar het optreden zal veel mensen nog lang heugen. Duarte Romao en Cayman Jolly Jumper eisten de zege op, waarmee zij Koen Vereecke naar plaats twee verwezen. Eoin Gallagher werd derde en Jens van Grunsven was de enige Nederlander die foutloos bleef in de basisomloop.

De 1.50m GP had 70 combinaties op de startlijst waarvan heel sterke en ook iets minder ervaren duo’s. Louis Konickx bouwde voor ieder wat wils en dat leverde bijzonder mooie sport op. Hoewel de balken in het begin van de driesterren proef overal vielen, bleek het venijn hem na de pauze vooral in de staart te zitten. In de laatste lijn moest men uit de hoek gedraaid twee steil sprongen overbruggen voorafgaand aan de laatste oxer. En de twee steilen bleken de scherprechter. De toegestane tijd speelde sommigen ook parten. Zo hield een tijdfout Lisa Nooren en Michael Greeve van het rijden van de barrage, die uiteindelijk slechts zes combinaties bevatte.

Van Grunsven in de barrage

Van Grunsvens’ gretig springende Heathrow (v. Der Senaat) werd spijtig genoeg iets te enthousiast in de barrage en Jens kon de rust er niet meer inkrijgen. Het Brabantse duo finishte met acht strafpunten op plaats zes. “Niet goed genoeg helaas”, vat Van Grunsven zijn rit samen. “Ik ben nog niet zo lang een combinatie met dit paard en soms moet ik nog even zoeken naar de beste manier om zijn kwaliteit in de juiste banen te leiden. Dit is misschien wel de meest uitdagende proef die we gesprongen hebben, dus dat we in de barrage zaten is een prestatie op zich.”

Vereecke ging voor de winst

Na de eerste barragerit van Koen Vereecke met Lector vd Bisschop (v. Bamako de Muze) leek de strijd eigenlijk al gestreden. De altijd competitieve Belg won zaterdag al het 1.50m in de Peelbergen en leek in deze rubriek ook nergens meters te laten liggen met een finishtijd van 36.90 seconden. Die aanname bleek fout. Want Duarte Romao was de absolute lest best.



Met Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) trok de Portugees van leer. In de basisomloop was het kijken naar de combinatie al spannend, maar in de barrage was het de dood of de gladiolen. De negenjarige ruin is bijzonder compact, loei scherp en soms lastig te beteugelen. Maar Romao maakt er onderweg een kunst van om het speed paardje in zijn waarde te laten en dat leverde het duo de winnende tijd op. Met bijna een seconde minder op de teller (35,77) dan Vereecke.

‘Levensgrote instelling en inzet’

“Wat dit paard mist qua formaat maakt hij goed met zijn levensgrote instelling en inzet”, vertelt de winnaar. “Ik rijd hem sinds zijn zevende. Hij is tussendoor even onder het zadel geweest van Steve Guerdat. Sinds hij terug is, hebben we slechts twee internationale concoursen gesprongen voor dit CSIO3*. In Royan werden we vierde in de tweesterren GP en daarna maakte Jolly Jumper zijn viersterren debuut. Dat was niet foutloos, maar wel een mooie aanloop naar dit concours.”

Romao maakte dit weekend niet alleen zijn droom waar door deel te nemen aan een Nations Cup, maar de Grote Prijs overwinning pakte hij als bonus nog eens mee. “Ik moet wel toegeven dat ik op de laatste sprong echt geluk had. Ik kreeg een heel ruime afstand en een paard met minder vertrouwen of inzet had misschien wel bedankt voor de eer. Maar gelukkig deed Jolly Jumper zijn naam eer aan en eindigde mijn eerste bezoek aan de Peelbergen beter dan ik had durven dromen.”

Top vijf

Eoin Gallagher gaf net als in de Nations Cup op vrijdag tweemaal een foutloos optreden met KWPN’er Faltic HB (v. Baltic VDL). De Ier deed wel significant langer over de barrage met een finishtijd van 38,35. Benoit Cernin met Uitlanders Du Ter (v. Clinton) kreeg het voor elkaar om nog sneller te finishen dan Romao, maar een balk aan de benen deed de Fransman niet hoger eindigen dan plaats vier. Noors amazone Victoria Gulliksen werd vijfde met Papa Roach (v. Perigueux) met 0/4 – 37,45.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Persbericht