Prijsvechter Balzaci van Felix Hassmann met wedstrijdpensioen

Veel overwinningen en hoge klasseringen heeft Felix Hassmann te danken aan de Westfaalse hengst Balzaci. Als het op snelheid aan kwam was paar vrijwel niet te verslaan. Nu heeft de Duitse springruiter besloten om de zestienjarige hengst van Balou du Rouet x Ex Libris met pensioen te sturen. Op Facebook schrijft Hassmann: "Ik bedank hem voor dertien jaar ongelooflijke sport!"

Onder Hassmann kwam Balzaci tot overwinningen in onder meer in Neumünster, München, Paderborn, Monte Carlo, Berlin, Spangenberg en Balve. In totaal heeft de Westfaalse hengst 244 Duitse S-overwinningen behaald. Ook het afgelopen jaar werd het nodige prijzengeld, ruim 26.000 euro, bij elkaar gesprongen. In Zwolle was het paar nog tweede in een 1,50m-rubriek. Als het op snelheid aankwam had menig ruiter het nakijken.

‘Hij was een vechter en een vriend’

De zestienjarige hengst gaat nu met wedstrijdpensioen en gaat dienst doen als dekhengst op Gestüt Bonhomme in Brandenburg. Het afscheid valt Felix Hassmann zwaar. Op Facebook schrijft hij: “Ik bedank hem voor dertien jaar ongelooflijke sport. Hij was een vechter en een vriend. Het is nu tijd om hem gezond zijn sportcarrière te beëindigen. Hij kan zich nu bewijzen als dekhengst op Gestüt Bonhomme. Ik ben er trots op dat ik al enkele hele goede nakomelingen van hem gereden te hebben. Ik weet niet goed wat ik meer over hem kan schrijven, maar het gebeurd zelden dat iemand een paard als Balzaci bijna zestien jaar op stal te hebben.”

Barolo H

Balzaci heeft inmiddels één goedgekeurde zoon in Westfalen, Blue Angel. Enkele kinderen lopen en liepen in de internationale sport boven de 1,40m. Barolo H is nu nog actief, eerst onder Hassmann, nu onder de Ierse Deirdre Reilly.

Bron spring-reiter.de