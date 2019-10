Prijzenregen voor KWPN’ers in St Tropez

De viersterren GP van St Tropez over 1m55 is gewonnen door KWPN'er Hello Senator (v. Carambole) onder het zadel van Scott Brash. De tienjarige ruin, gefokt door Henstra en Henstra uit Drogeham, was 11/100 sneller dan KWPN-merrie Ennebel van het Posthuijs (v. Numero Uno), die door de Braziliaan Eduardo Menezes werd gereden.

Hello Senator werd eerder uitgebracht door Timothy Hendrix en Luc Steeghs. De ruin won de afgelopen dagen ook al twee rubrieken over 1m45 in St Tropez. De derde plaats in deze 4* Grote Prijs was voor Marie Demonte uit Frankrijk op Tanael des Bonnes (v. Watch Me).

Fionapina Colada opnieuw aan kop

Net als vorige week won Jean Luc Mourier de tweesterren GP over 1m45 met de door Jan en Ineke Ooms gefokte Fionapina Colada (v. Berlin). De Fransman was in de barrage een halve seconde sneller dan zijn landgenoot Harold Boisset met T’Obetty du Domaine (v. Kashmir Van Schuttershof). Ook op de derde plaats vinden we een KWPN’er van Berlin: Eclatant onder het zadel van de snelle Italiaan Lorenzo de Luca.

Michel Hendrix en Aniek Poels zagen balken vallen in het basisparcours van de vierster en kwamen niet tot de barrage. In de tweester reden geen Nederlanders mee.

Uitslag 1m45 CSI 2*

Uitslag 1m55 CSI 4*

Bron: Horses.nl