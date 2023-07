Prima dag voor Bruggink in Lier

Gert Jan Bruggink had een goede dag in het Belgische Lier. Met Viggo (v. Vigo d'Arsouilles) won de springruiter het 1,45 direct op tijd. Voor deze hoofdrubriek van de zaterdag mocht Bruggink dik 6.500 euro prijzengeld ophalen. Gisteren was het duo ook al eerste in een 1,40 m parcours.

Eerder op de zaterdag won Bruggink bovendien een rubriek over 1,40 met That’s Mie Z (v. That’s Life). Deze elfjarige hengst is sinds kort terug in de internationale wedstrijdring, na bijna een jaar afwezigheid.

John Steeghs

In beide rubrieken was John Steeghs de tweede beste Nederlander. In het 1,40 werd hij met Gomez (v. Eldorado vd Zeshoek) derde, in het 1,45 m was het de zevende plaats met Champion PS Z (v. Comilfo Plus Z).

Uitslag 1,45 direct op tijd

Bron: Horses.nl