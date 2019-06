Prinses Haya ontvlucht echtgenoot sjeik Mohammed

Met medeneming van zo'n 31 miljoen pond en haar beide kinderen Zayed (7) en Al Jalila (11) is voormalig FEI-voorzitter prinses Haya haar echtgenoot sjeik Mohammed al Maktoum ontvlucht, meldt de Britse boulevardkrant The Sun. De Jordaanse prinses, getrouwd met de Heerser van Dubai, zou zich met behulp van een Duitse diplomaat in Duitsland hebben gevestigd.

Verschillende Britse kranten melden dat Haya uit veiligheidsoverwegingen huis en haard moest ontvluchten.

Ontrouw

Sjeik Mohammed op zijn beurt beticht zijn echtgenote van ontrouw. Op Instagram schrijft hij: “Go to whom you get busy with!!!!!?” (‘Ga naar met wie je bezig bent’).

Niet naar Epsom Derby

Prinses Haya was dagelijks te vinden in haar springstal bij Newmarket. Maar ze is daar al geruime tijd niet meer gezien. Echtgenoot sjeik Mohammed heeft voor het eerst in 28 jaar de Epsom Derby aan zich voorbij laten gaan.

Diplomatieke crisis

Prinses Haya zou tegen vrienden hebben gezegd dat ze niet in Engeland durfde te blijven. Ze zou bang zijn geweest om door de autoriteiten te worden uitgeleverd aan de Verenigde Arabische Emiraten, waar haar man premier en Heerser van Dubai is. Er zou inmiddels sprake zijn van een diplomatieke crisis tussen Duitsland en de VAE, omdat sjeik Mohammed bot ving bij zijn verzoek om Haya en hun beide kinderen naar Dubai terug te sturen.

Prinses Latifa

Prinses Haya is de zesde vrouw van sjeik Mohammed. De Heerser van Dubai kwam eerder in opspraak door een video van één van zijn 14 dochters, prinses Latifa. Ze poste de video in maart 2018 na een mislukte poging om haar vader te ontvluchten. In de video beticht zij sjeik Mohammed van geweld tegen en onderdrukking van zijn kinderen.

Bron: The Sun / Horses.nl