PSG Final verhuist van stal Tops naar Cian O’Connor

De veelbelovende hengst PSG Final die slechts een maand verbleef in de stallen van Jan Tops en Edwina Alexander-Tops verhuist opnieuw. De hengst van Toulon is nu in handen van Karlswood Stable in Ierland waar hij voortaan zal worden uitgebracht door Cian O'Connor.

De laatste maanden maakte de hengst al behoorlijk indruk. Op een leeftijd van slechts acht jaar nam hij al deel aan verschillende CSI 5* Grand Prix wedstrijden. Hij kwam uit voor Oostenrijk met Max Kühner en kreeg slechts één fout in de CSIO 5* Nations Cup van Boedapest en in de finale in Barcelona. Half november eindigde hij als tweede in de Grand Prix van de Longines World Cup in Stuttgart.

Voor Cian O’Connor is het een grote meerwaarde voor zijn stal. Eind november hadden de Ieren ook al Irenice Horta aangekocht, de schimmel die met Lorenzo de Luca op de zevende plaats eindigde op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Bron: Horses.nl/GrandPrix-Replay