Queen Elizabeth II Cup Calgary voor Andrew Kocher

De loodzware Queen Elizabeth II Cup werd vannacht na twee rondes en een barrage gewonnen door Andrew Kocher en de Chacco-Blue-zoon Carollo. Kocher versloeg zijn landgenoot Hardin Towell met Joli Jumper (Eldorado Van De Zeshoek x Action Breaker) die een balk kreeg in de beslissende omloop. Kocher omschreef zijn zege als de grootse die hij tot nu heeft behaald.

De 1,60m Queen Elizabeth II Cup ging over twee rondes, waarin de beste twaalf uit de eerste naar de tweede omloop gingen. Slechts vier combinaties gingen zonder strafpunten door. Naast Andrew Kocher en Hardin Towell waren dat McLain Ward met HH Azur (Thunder vd Zuuthoeve x Sir Lui vd Zuuthoeve) en Beezie Madden met Darry Lou (Tangelo van de Zuuthoeve x Nabab de Reve).

Verdi-zoon Cuidam enige nuller in tweede ronde

In de tweede ronde was de tijd vaak een probleem. Zowel Kocher als Towell kregen een tijdfout en kwamen met z’n tweeën aan de leiding. Ward en Madden liepen tegen een balk aan en vielen terug in het klassement naar de vijfde en zesde plek. John Perez Bohm kwam met KWPN’er en bij Zangersheiden goedgekeurde hengst Desperado DN (Argentinus x Calypso) op de derde plaats met over beide omlopen een tijdfout. Pieter Clemens was de enige die met de Verdi-zoon Cuidam foutloos bleef en met vier strafpunten uit de eerste omloop vierde werd.

Carollo maakt geen fouten

In de barrage voor de eerste plaats maakte Joli Jumper onder Hardin Towell een fout en finishte met vier strafpunten. Voor Andrew Kocher de taak om met de tienjarige Carollo foutloos te blijven zoor de zege en dat lukte. De zoon van Chacco-Blue heeft Kocher sinds november vorig jaar onder het zadel. De Mecklenburger komt uit de springstal van Laseur, hij begon onder Mitch Laseur en via Julian de Boer en Rob Schipper kwam hij in Amerikaanse handen.

Coyle wint 1,50m

Eerder op de dag won Jordan Coyle en Picador (Lupicor x Concorde) de 1,50m-proef met Winning Round. De Ier was in de beslissende omloop bijna een seconde sneller dan de Canadees Mario Deslauriers op Amsterdam 27 (Catoki x Acord II). McLain Ward werd derde met Cantagious (Contagio x For Keeps) op een seconde achter de winnaar.

Bron persbericht Spruce Meadows