Quel Homme de Hus opnieuw in handen van Jérôme Guéry

Een jaar geleden leek het er al op dat Jérôme Guéry het Grand Prix-paard Quel Homme de Hus van zijn landgenoot Gaëtan Decroix had overgenomen. De Belg startte de zoon van Quidam de Revel op de Spaanse Tour in Vejer de la Frontera, maar daarna reed Decroix' partner Alice Trehoust de hengst verder. Om gezondheidsredenen heeft Decroix besloten om de in Frankrijk goedgekeurde hengst toch aan Guéry toe te vertrouwen.

Op Facebook schrijft Gaëtan Decroix dat hij om gezondheidsredenen voorlopig niet kan rijden. De Belg doet afstand van een deel van de springpaarden. Een aantal paarden wordt verkocht en zijn partner Alice Trehoust zal een paar paarden zelf rijden. Twee van Decroix’ toppaarden vertrouwt hij toe aan zijn goede vriend Jérôme Guéry. De zevenjarige Cambridge de Hus (v. Conrad de Hus) is al bij Guéry op stal en nu volgt ook het 1,60m-paard Quel Homme de Hus.

Derde in GP Dinard

Gaëtan Decroix had de hengst Quel Homme de Hus al vanaf 2014 op stal. In 2017 had het paar onder meer een sterk optreden in de Grand Prix van Dinard waar Decroix derde werd. Ook vertegenwoordigde Decroix met de zoon van Quidam de Revel zijn land in enkele Nations Cup wedstrijden.

Debuut in Oliva

Het afgelopen jaar zat Decroix’ partner Alice Trehoust in het zadel van Quel Homme en startte de hengst voornamelijk op 3*-niveau. Guéry debuteert met Quel Homme in Oliva waar ook zijn nieuwe aanwinst de Cardento-zoon Sultan de Beaufour zal rijden.

Bron Grandprix-replay.com