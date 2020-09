Quibelle van Bloomberg naar Spencer Smith

De elfjarige springmerrie Quibelle (v. Quaid I) gaat van de Amerikaanse amazone Georgina Bloomberg naar haar landgenoot Spencer Smith. Dat meldt de website World of Showjumping.

Bloomberg reed eerder topklasseringen met de merrie in meerdere internationale wedstrijden, waaronder de Global Champions League. Bloomberg is de manager van het team Newyork Empire, waar ze zelf ook voor rijdt. Met Quibelle makate ze deel uit van het team dat in 2019 de GCL van Valkenswaard won. Spencer Smith zit ook in dat team.

In het belang van team en paard

“Het is een super paard, maar niet een paard dat ík naar de top van haar kunnen kan rijden” aldus Bloomberg. “Spencer is volgens mij de perfecte ruiter voor haar, deze combinatie is in het belang van het paard en het team”. Smith is 23 jaar oud en won als junior de Amerikaanse kampioenschappen.

Bron: Worldofshowjumping