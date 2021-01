Quintana en Hemerald-Balia openen WEF Wellington met klinkende zege

Het Winter Equestrian Festival in Wellington is begonnen. Het festival is een serie van nationale en internationale springwedstrijden dat doorloopt tot begin april. De belangrijkste rubriek op de openingsdag kwam gisteren overtuigend in handen van Ramiro Quintana met de KWPN'er Hemerald-Balia (Emerald x Indoctro). "Hij is zo simpel, ik hou ervan", aldus de Argentijn.

In de 1,45m openingsrubriek waren nog niet veel ruiters aan de start. Slechts acht ruiters begonnen aan het Twee Fasen-parcours. Met vijf seconden voorsprong op de nummer twee pakte Ramiro Quintana de zege met zijn Emerald-nazaat Hemerald-Balia.

‘Won nationaal veel prijzen

Vorig jaar kreeg Quintana Hemerald-Balia onder het zadel. Chantal Regter en de Belg Dennis Caubergs waren eerder de ruiters van de nu negenjarige ruin gefokt door K. Feiken. “Het afgelopen jaar liep hij een flink aantal nationale 1,40m en 1,45m-rubrieken”, vertelt Quintana. “Hij sprong heel goed en won veel prijzen.” Internationaal reed de Argentijn de KWPN’er alleen nog maar op het CSI2* in Aiken-Horse Park.

‘Hij is zo simpel’

“Hij doet het goed en we kunnen nu door naar het 1,50m-niveau”, aldus de Argentijn. “Hij is een typische Emerald, heel voorzichtig en gaat er altijd voor. Een ongecompliceerd, eerlijk paard. Hij is zo simpel, ik hou ervan!”

Ward en Ballard winnen in 1,40m

McLain Ward won één van de twee 1,40m-rubrieken met Kassiodam (Luidam x Kolibri). Het paard werd afgelopen jaar door Lauren Hough en Victoria Colvin gereden. Erynn Ballard won de andere op Nespresso Van’t Laekhof (Cicero Z x Grandeur).

Bron Persbericht WEF Wellington