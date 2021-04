Raijmakers en Gomez Imprezz winnen overtuigend 1.35m in Lier

Piet Raijmakers jr. is goed onderweg met zijn Nabab de Reve-dochter Gomez Imprezz. Met de competitieve merrie heeft hij al heel wat overwinningen achter zijn naam staan. Ook gisteren in Lier was het paar oppermachtig in het 1,35m. Raijmakers was 3,5 seconden sneller dan de nummer twee Stefanie Saperstein uit Amerika met Chapeau Z (v. Chellthago Z).

67 ruiters reden een 3* 1.35m direct op tijd. Na de break stelde Piet Raijmakers orde op zaken. Hij snelde met Gomez Imprezz in 66,65 seconden over de finish. Raijmakers verpulverde de tijd van Stefanie Saperstein die als tweede starter met Chapeau Z aan de leiding ging in 70,16 seconden.

Suzanne Tepper zesde

In 71,44 seconden werd de Britse amazone Chloe Winchester derde met de KWPN-merrie Icaterma (v. Emerald). Op de vierde plaats kwam opnieuw een KWPN-merrie, High Fly Special (v. Chacco-Blue) onder Claire Putters. Suzanne Tepper was de tweede Nederlandse in de top tien. Ze werd met PMF/2JOIN Hartford (v. Carrera VDL) zesde in een tijd van 77,57 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl