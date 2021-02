Raijmakers en Kramer tweede en derde in 1,45m Lier

Op de eerste dag van van het CSI in Lier was er gisteren succes voor Nederlandse ruiters. In de 1,45m hoofdrubriek werden Piet Raijmakers jr en Siebe Kramer tweede en derde met hun paarden Van Schijndel's Gladstone (v. Grison vd Bisschop) en Evermeta (v. Mr. Blue). De Belg Max Sebrechts won op de Holsteiner merrie Cristel (v. Diamant de Semilly).

In de Tabel A direct op tijd zette Max Sebrechts halverwege de rubriek met Cristel de snelste tijd op de klokken. De Belg finishte foutloos 56,63 seconden.

Binnen een seconde

Na hem kwamen de Nederlanders Raijmakers en Kramer dicht in de buurt, maar konden Sebrechts niet van de eerste plaats verdringen. Piet Raijmakers stuurde Van Schijndel’s Gladstone rond in 57,42 seconden, Siebe Kramer had met de Mr.Blue-dochter Evermeta 57,78 seconden nodig.

Ook Van der Vleuten in top tien

Kramer eindigde ook met zijn tweede paard Elzelien (v. Vleut) in de top tien, het paar werd achtste. Voor Maikel van der Vleuten was er een zesde plaats met Snoes (v. Clarimo).

Raijmakers opnieuw beste Oranje ruiter

Ook in de 1,40m rubriek was Piet Raijmakers de beste Nederlander. Met Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) werd hij zevende. Ook hier won een Belg, namelijk Thibeau Spits met Isolde vd Heffinck (v. Contact vd Heffinck).

Bron Horses.nl