Raijmakers Jr. grijpt net naast de winst in Herning

In de Medium Tour Speed Final greep Piet Raijmakers Jr. zojuist net naast de winst. De Nederlander moest in de 3* 1.40m direct-op-tijd Mathias Nørheden Johansen voor zich dulden in de prijsuitreiking. Lily Engelsman pakte een top tien klassering in de Junioren Grand Prix.

Nørheden Johansen stuurde zijn Conrisiko (v.Contendro) razendsnel rond en liet de tijd stilstaan op 56.39. Geen van zijn collega’s dook hieronder en daarmee bleef de overwinning in de handen van de Deen. Raijmakers Jr. kwam nog het dichtst in de buurt. Met Olaya Z (v.Ogano Sitte) klokte de Nederlander de tweede tijd van 56.49 en daarmee moest Raijmakers in de Deense ruiter zijn meerdere erkennen. Clara Hallundbaek en Quimono de la Roque (v.Kannan) maakten de top drie compleet. Een tijd van 56.56 bezorgde de amazone de derde prijs.

Engelsman tiende

In de 1.40m Junioren Grand Prix eindigde Lily Engelsman in de top van het klassement. De amazone plaatste zich bij de barrage-kandidaten en eindigde met Don Juan (v.Berlin) als uiteindelijk als tiende. De winst ging met Flemming Ripke en Coranos (v.Coronas) mee naar Duitsland.

