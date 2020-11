Raijmakers Jr net naast podium in Lier

In Lier werd Piet Raijmakers Jr vandaag met Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) vierde in de 1m40 rubriek met barrage. De Nederlander bleef dubbel foutloos. De winst was voor de Chileen Agustin Covarrubias met Larbraker (v. Larino). Thuisruiter Thibeau Spits werd tweede met Juragold Bormes (v. Contact van de Heffinck), zijn landgenoot Lander de Bruyn was derde met Maxx De Nyze Z (v. Mister Blue).

Melvin Greveling klasseerde zich met Agnes (v. Algot 1182) op de zesde plaats. Ook de Nederlanders Thieu Huijbregts, Ralph Slaats en Fleur Holleman waren goed voor een klassering op De Azelhof.

Laseur derde bij zevenjarige paarden

Megan Laseur reed eerder vandaag naar de derde plaats in de rubriek voor zevenjarige springpaarden. Met It’s a Walk in the Park (v. Numero Uno) sloot Laseur aan achter de Belgen Ugo Berrittella met Conmitage (v. Conthargos) en Max Sebrechts met Nesquick Optimus (v. Ut Majeur De Brecey).

Uitslag 1m40

Uitslag 7-jarige

Bron: Horses.nl