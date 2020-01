Raijmakers Jr. tweede in Neustadt met Amberlina

In Duitsland was er vandaag in het 1m40 direct op tijd een tweede plaats voor Piet Raijmakers Jr en de KWPN'er Van Schijndel's Amberlina (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Het duo kon niet aan de tijd van Benjamin Wulschner en zijn KWPN-hengst Fabiélla BH (v. Emilion) komen.

De derde plaats was voor Steffen Krehl met Conchito 7 (v. Chacco-Blue). De overige Nederlanders in het deelnemersveld klasseerden zich niet in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl