Ranking punten voor Niels Kersten in 1,45m Fontainebleau

Met een mooie derde plaats in het 1,45m op Granito Noordenhoek (v. Corland) verzamelde Niels Kersten gisteren in Fontainebleau punten voor de wereldranglijst. De hoofdrubriek van de vrijdag ging naar de Fransman Thibault Lacrevaz met Drievandekamp D Pages (v. Goldfever). David Will op Dakota de l'Ardrais (v. Urlevent du Bary) werd tweede.

Voor de rankingproef was een 1,45m Tabel A direct op tijd gebouwd. Dertien van de 72 starts reden een foutloze ronde. Thibault Lacrevaz reed voor eigen publiek de achtjarige merrie Drievandekamp D Pages naar de zege in 65,44 seconden. David Will volgde met Dakota de l’Ardrais op twee tiende (65,65 seconden).

Niels Kersten had de tienjarige zoon van Corland, Granito Noordenhoek, goed aan het springen en stuurde de ruin in 66,28 seconden over de finish. Goed dus voor de derde plaats in het sterke veld.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl