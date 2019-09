Rankingproef Bonheiden voor Young Rider Vincent Dings

Opnieuw was er gisteren succes voor de achttienjarige Vincent Dings in Bonheiden. De zoon van de paardenhandelaar Hans Dings begon de dag met een zege in het 1,40m met Cream Couleur Z (v. Cream on Top) en eindigde de dag met een klinkende overwinning in de 1,45m rankingproef op de Ustinov-zoon Daylight. Dings hield de Belgen Arnaud Gaublomme en Odile Gierech achter zich.

Maar liefst vijftien combinaties vertrokken in de barrage van de 1,45m-rubriek die meetelt voor de FEI-ranking. Er ontspon zich een spannende strijd tussen Vincent Dings en Arnaud Gaublomme die in het voordeel van Dings werd beslist. Dings stuurde het eigen fokproduct Daylight (Ustinov uit de Grand Prix-merrie Anastasia HDH) foutloos rond in een tijd van 36,61 seconden. Daarmee bleef hij zijn Belgische concurrent Gaublomme met achtjarige hengst Plato de Muze Z (v. Plot Blue) drie tiende van een seconde voor.

In een tijd van 36,11 seconden werd Odile Gierech met Classico van de Helle (v. Clearway) derde. Bart de Bruijn en Kevin Beerse hadden zich ook voor de barrage geplaatst. Beiden kregen een balk aan de benen. De Bruijn werd tiende op Air Max (v. Air Nike Z) en voor Beerse was er een twaalfde plaats met de merrie Gilona AO (v. Zavall VDL).

