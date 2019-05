Razendsnelle Farrington overwint in 1,55m Loro Piana Trophy

Kent Farrington liet vanmiddag maar weer even zien hoe men barrage rijdt. De razendsnelle Amerikaan was in de barrage ruim vier seconde sneller dan de nummer twee en streek zo "even" 25.000 euro op. De Zwitser Yannick Jorand en de Italiaan Paolo Adorno moesten in Farrington hen meerdere erkennen.

De Longines Ranking 1,55m proef van Rome bleek voor veel ruiters een zware opgave. Van de 59 deelnemers trokken er drie zich terug, kwamen er zes niet aan de finish en hielden slechts zes combinaties de nul op het scorebord. Kent Farrington was met Gazelle (v.Kashmir van het Schuttershof) als 28e starter de eerste foutloze in de rubriek en trok als eerste starter in de barrage het gas los. Farrington stuurde zijn 13-jarige Gazelle super snel rond in 40,70 en daar kwam geen enkele concurrent bij in de buurt.

Fuchs en Deusser

Martin Fuchs moest met Silver Shine (v.Califax) als tweede in de barrage. De Zwitser deed een poging snel te rijden, maar moest dit bekopen met een fout. Zijn 44,34 kwam niet in de buurt van Farrington en door de vier strafpunten eindigde Fuchs uiteindelijk als vijfde. Daniel Deusser deed met Jasmien van de Bisschop (v.Larino) een poging de leiding over te nemen, maar hield ook de nul niet op het scorebord. Met vier strafpunten in 43,29 seconden werd de Duitser vierde.

Top drie

De Italiaan Paolo Adorno reed met de KWPN’er Fer ZG (v.Nabab de Reve) een beheerste barrage ronde, reed foutloos in 45,19 en werd daarmee derde. Als laatste starter hield Yannick Jorand met zijn elfjarige Cipetto (v.Contagio) het hoofd koel. De Zwitser zag in dat Farrington niet te verslaan was, stuurde zijn Cipetto foutloos rond in 44,90 en eindigde als tweede achter de razendsnelle Kent Farrington.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl