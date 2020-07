Razendsnelle Kristen Vanderveen 1 en 2 in Welcome Stake

Op de 3*-wedstrijd in het Amerikaanse Traverse City toonde Kristen Vanderveen weer eens hoe snel ze kan zijn in barrages. Gisteren was Vanderveen de beste in de Welcome Stake met haar topper Bull Run's Faustino De Tili (v. Berlin) en pakte ze de tweede plek met Bull Run's Prince of Peace (v. Cardenio). Olivia Chowdry was de enige die Vanderveen kon bij houden, de Amerikaanse werd op geringe afstand derde.

De Welcome Stake kende een spannende barrage met maar liefst 25 combinaties. Olivia Chowdry had al vroeg de tijd gezet met haar Hannoveraan Chuck Berry 8 (v. Chacco-Blue). Ze dook als eerste ruim onder de 40 seconden en nam de leiding over in 38,39 seconden.

0,04 seconde

Maar direct daarna nam Kristen Vanderveen de koppositie over met Bull Run’s Prince of Peace. Op de Holsteiner snoepte Vanderveen slechts 0,04 seconde van Chowdry’s tijd af.

Vijfde zege

Aan het einde van de barrage, waarin de meeste combinaties niet meer onder de 40 seconden kwamen, liet Kristen Vanderveen zien dat het nog sneller kon. Ze stuurde de Belgische gefokte Faustino de Tili in de winnende tijd van 37,76 seconden over het parcours. Het is de vijfde internationale overwinning van dit jaar voor het paar.

Utopie-zoon Bull Run’s Risen

Het Vanderveen nog bijna gelukt om haar derde paard in de rubriek in de barrage te krijgen. Met de KWPN’er Bull Run’s Risen (v. Utopie), gefokt door Den Hartog en Regterschot, bleef de Amerikaanse foutloos, maar kreeg een tijdfout.

Bron Phelps Sports