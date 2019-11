Razendsnelle Zoer houdt Thijssen en Mulder van de winst in 1.35m RWC Luttenberg

In de 1.35m Roelofsen Winter Classics-rubriek plaatsten maar liefst 32 combinaties zich voor de barrage. Met een korte pauze door een klein aardlek-probleempje tijdens de ronde van Albert Zoer en Freedom (v.Larino) was het een enerverende wedstrijd. Zoer was de aller snelste en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Sanne Thijssen mocht als tweede opstellen en Pim Mulder mocht na zijn overwinning in de 1.40m rubriek nu als derde opstellen voor Lennard de Boer en Angelique Hoorn.

Als achtste starter in de barrage zette Lennard de Boer een snelle tijd neer van 37.81 seconden. De Boer reed met Hercules (v.Spartacus) een super strakke rit, reed geen meter teveel en kwam aan de leiding. Lange tijd stond de Boer ook aan de leiding en ook Angelique Hoorn kon net niet onder de tijd van de ruiter duiken. Hoorn klokte met Ginette (v.Spartacus) 38.19 en eindigde daarmee uiteindelijk als vijfde. Albert Zoer wist wat hem te doen stond. De ruiter stuurde zijn Freedom razendsnel rond in 36.09 seconden en mocht de deken en het prijzengeld van 500 euro in ontvangst nemen. Tijdens de barrage-rit van Zoer viel de stroom van de tijdwaarneming en het geluid uit waardoor een korte pauze ingelast moest worden. Na wat kunst en vliegwerk van de techneuten kon de barrage hervat worden.

Mulder in topvorm

Pim Mulder is op het moment in topvorm. De ruiter won vanochtend al de 1.40m rubriek en leek ook vanavond in het 1.35m weer op winst af te stevenen. Met De Lichtmis Dywis HH (v.Toulon) reed Mulder een zeer strakke ronde maar kwam met 37.32 net wat tekort om Zoer van zijn troon te stoten. Als laatste starter had Sanne Thijssen alle kaarten in handen om Zoer de winst nog af te snoepen. De amazone reed met Elvira (v.Zilverstar) een zeer snelle barrage ronde met wat geluk bij haar draai de dubbel in, maar ook Thijssen moest in Zoer haar meerdere erkennen. De amazone meldde zich tussen Zoer en Mulder op de tweede plaats. Lennard de Boer en Angelique Hoorn maakten de top vijf compleet.

Bron: Horses.nl