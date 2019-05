Reed Kesslers Tradition de la Roque verder onder Lauren Fischer

Reed Kessler heeft haar twaalfjarige Tradition de la Roque verkocht. De jonge Amerikaanse Lauren Fischer wordt de nieuwe amazone van de dochter van Kannan. Na zelf succesvol te zijn geweest met de merrie, gaf eind vorig jaar Kessler de teugels over aan McLain Ward.

Onder Reed Kessler had Tradition de la Roque de nodige successen geboekt sinds de merrie in 2016 bij Kessler op stal kwam. Verschillende top tien klasseringen in Grand Prix’ staan achter Kesslers naam. Vanwege haar studie gaf Kessler het paard eind vorig jaar over aan McLain Ward. Ook hij zat vaak in de prijzen met de dochter van Kannan.

Nu is het paard in handen van de 21-jarige Lauren Fischer. Ze schrijft op Instagram: “Ik ben erg blij om het nieuwste familielid te verwelkomen! Welkom Tradition de la Roque! Ik voel me gezegend zo’n paard te mogen rijden. Ik bedank mijn ouders, McLain Ward en Lee McKeever dat ze dit mogelijk hebben gemaakt. Ik heb het gevoel dat ik droom.”

Het nieuwe koppel debuteerde deze week op het CSI2* in Saugertiers.

Bron World of Showjumping/Instagram