Regelgeving beenbeschermers vanaf 1 januari 2021

In de komende periode veranderen er een aantal regels rondom de toegestane beenbescherming tijdens springwedstrijden. Vanaf 1 januari 2021 gaan de nieuwe voorschriften in op FEI wedstrijden en vanaf 1 april 2021 worden deze regels ook op evenementen onder KNHS vlag overgenomen.

Hoewel er op het moment in Nederland geen wedstrijden plaatsvinden, mogen Nederlandse ruiters wel internationaal van start op buitenlandse concoursen. Voor deze groep is de informatie over de nieuwe regelgeving uiteraard van direct belang. Daarnaast hopen we uiteraard dat we ook in ons land op korte termijn weer van start kunnen met de wedstrijdsport.

Hieronder een overzicht van de beenbeschermers die vanaf 1 januari zijn toegestaan op internationale springwedstrijden. Dit memo moet gezien worden als een visuele aanvulling op de bestaande regelgeving omtrent achterbeenbescherming conform het KNHS springreglement artikel 257 lid c en de aanstaande wijzigingen.

www.knhs.nl/media/19281/memo-achterbeenbescherming.pdf

Een overzicht van alle het toegestane harnachement vind je in de KNHS Harnachementsgids.

Bron KNHS