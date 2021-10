Remco Been blaast concurrentie omver in Bonheiden

In Bonheiden is de Grote Prijs over 1m45 met bijna 3 seconden voorsprong gewonnen door Remco Been en de BWP-hengst Holland vd Bisschop (v. Heartbreaker). Been versloeg de andere acht barragisten door foutloos rond te komen in 34,18 seconden. Geen van de anderen kwam daarbij in de buurt.