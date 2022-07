Remco Been derde in 1,50m Ranking-proef Samorin

Voor Remco Been was er zojuist een knappe derde plaats met Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ) in de 1,50m-Ranking-proef op het 3* CSI in Samorin. De barrage van het selectieve parcours leverde een spannende strijd op die door de laatste ruiter, Jeroen Appelen met Ghost Z (v. Game Boy D) werd gewonnen. De Belg had 0,5 seconden voorsprong op de nummer twee en 0,76 op Been.

Elf van de 61 combinaties mochten terugkomen voor de barrage. Remco Been moest als derde hierin van start met de tienjarige Big Star Jr KZ-zoon Bridgetown Z. Been reed een mooie snelle ronde en finishte in 43,05 seconden, 0,07 sneller dan Millie Allen die het spits had afgebeten. De Britse amazone had met Crazy Daisy 13 (v. Chacco-Blue) 43,12 seconden op de klokken gezet en werd hiermee uiteindelijk vierde.

Ales Opatrny wist tegen het einde van de barrage Been’s tijd te verbeteren. De Tsjech stuurde de elfjarige Forewer (v. Caruso 279) in 42,34 seconden over de finish. Maar het bracht hem niet de zege. Die kwam in handen van de laatste ruiter in de barrage, Jeroen Appelen die met de AES gekeurde hengst Ghost Z 42,29 seconden op de klokken zette.

Klik hier voor de uitslag.